En 10 mil millones de lempiras podría incrementarse el Presupuesto General de Honduras

Radio América. Hasta en 10 mil millones de lempiras podría incrementar el Presupuesta General de la República de Honduras para el año fiscal 2019, estimó este lunes la ministra de la Secretaría de Finanzas, Rocío Isabel Tábora.

Cabe mencionar que las autoridades del ramo actualmente realizan el proceso de formulación del presupuesto y en la discusión interna con el gabinete de gobierno y las instituciones.

En ese sentido, Finanzas prevé un aumento de presupuesto al Ministerio Público de aproximadamente 200 millones de lempiras y de esa cantidad se analizará y discutirá, cuánto se va a destinar a la investigación de muertes violentas de mujeres en el país centroamericano.

Aunque no es una cifra oficial, pero la titular del ente estatal considera un incremento de entre 7 a 10 millones de lempiras en relación al presupuesto actual de 243 mil millones de lempiras.

Pese a que las necesidades de recursos son bastante grandes, sin embargo, la funcionaria puntualizó que no se puede presupuestar una cantidad que no podría pagarse o que no sea consistente con la recaudación tributaria del país.

