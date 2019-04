10,000 hondureños se suman cada mes al ejercito de desempleados

Radio América.

El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras (FESITRANH), Armando Galdámez, expresó que lo que está pasando en Honduras con la inseguridad jurídica hace que la inversión no llegue, y eso genera que no haya empleo.

“Lo que está pasando a nivel nacional, no hay empleo, y los que tienen su empleo es reducido, hay un promedio todos los meses por lo menos 10 mil trabajadores que cumplen los 17 o 18 años y no hay trabajo y no digamos los de 25 y 30 años”, dijo Galdámez.

A las personas que se emplearon en diciembre, “que los llevaron a las empresas de negocio” fue solamente de fin de año, al terminar estas ofertas, se acaba el circulante, y eso impide a las personas el acceso a los productos.

También dijo que es “nefasto” lo que hacen en algunas partes diciéndole a la gente que la emplearán, pero no logran emplearla a toda.

Señala el dirigente sindical que el panorama para la clase obrera es oscuro, porque los inversionistas al observar lo que está pasando en el país no van a querer invertir.

Con información de: Joel Morales

