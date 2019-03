Un 20 por ciento han bajado las exportaciones nacionales de café

Radio América. El presidente de la Asociación Nacional de Caficultores (Anacafé) Jorge Lanza, afirmó que los productores del rubro cafetalero estarían abandonando esta actividad por los elevados costos de producción, pues han bajado las exportaciones a nivel nacional en un 20 por ciento.

La caída estrepitosa que ha tenido el café a nivel internacional ha provocado preocupación entre los caficultores, pues se está pasando por un “mal tiempo” y no se dan abasto para cubrir los precios actuales en el mercado mundial, “cuando se han tenido buenos precios también no se ha previsto que hay tiempos buenos y malos, lastimosamente así es”, explicó Lanza.

También, las ventas de quintales por debajo del precio correcto arrojan perdidas monumentales, “estamos a las puertas de un serio problema porque la baja de los precios implica menos rendimiento para nosotros los productores. Los ingresos que se tenían programados, la baja nos reduce en más de un 40 por ciento porque estamos vendiendo a precios de 1,400 lempiras cuando nos cuesta 2,000 un quintal”, lamentó Lanza.

A parte de eso, las exportaciones a nivel nacional han bajado, 20 por ciento se han caído, eso significa que las instituciones -de café-, Fondo Cafetero y el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) no van a recibir el 20 por ciento de los ingresos programados, “lo mismo le va pasar al gobierno en su programa de ingresos de divisas, se va mermar en ese porcentaje”, sentenció Lanza.

Por todo esto, en poco tiempo no habrá dinero para la fertilización y limpieza de las fincas, pues el poco dinero que entró va servir para subsistir y esperar que el próximo año tal vez mejoran los precios, “seguimos todos los años con el mismo proceso, al final llegamos al mismo punto; grandes producciones en los países externos hacen que el precio se mantenga en promedio de 100 dólares y no es bueno para nosotros”, declaró Lanza.

“Honestamente muchos van abandonar parcelas de café porque no van a poder atenderlas; el costo de atenderlas implica: come el productor o atiende la finca; ya se está viendo (…) esto no es una cosa que podamos predecir, pero sí estamos viendo los números y son reales”, finalizó Lanza.