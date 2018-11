5 artistas que perdieron la batalla contra el alcohol

El 15 de noviembre se designó como día mundial sin alcohol. Este tipo de celebraciones constituyen un elemento de reflexión para sociedades como la nuestra, y más si tomamos ejemplo de los grandes de la música que perdieron la batalla contra alcohol.

Jimi Hendrix

James Marshall Hendrix, nacido el 27 de noviembre de 1942, considerado como el más grande guitarrista en la historia del Rock & Roll. El 18 de septiembre de 1970 en Londres, Hendrix falleció después ingerir su propio vómito debido a la ingesta de somníferos y alcohol excesivo.

Janis Joplin

Janis Lyn Joplin, la cantante más importante para el símbolo femenino de los años 60 además de ser considerada una importante estrella del Rock, nació en el año 1983 y en septiembre de 1970 Joplin grabó su último disco llamado Pearl y para celebrarlo salió con sus amigos y se emborrachó.

Amy Winehouse

La cantante de pop británica Amy Winehouse, la última integrante del club de los 27, la extravagante cantante y compositora británica de Soul quien siempre destacó por sus tatuajes, peinados y su inconfundible contra alto que la crítica musical lo describió como caústicamente poderoso, capaz de expresar los más profundos sentimientos.

Amy quién debido a su alcoholismo siempre entubo en la mira por lo que se temía lo peor, el 23 de julio de 2011, la artista de 27 años fue encontrada muerta en su departamento en Londres, tras sufrir un colapso alcoholico.

Según la autopsia, Winehouse falleció después de ingerir una cantidad excesiva de alcohol. En el cuerpo de la intérprete de “Rehab” se encontró 416 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre.

Bon Scott (AC/DC)

Ronald Belford «Bon» Scott fue un cantante de rock australiano nacido en Escocia, célebre por haber sido el segundo vocalista de la banda de hard rock AC/DC desde 1974 hasta su muerte en el año 1980,

En la madrugada del martes 19 de febrero de 1980, Bon se dirigió al Music Machine de Camden y se retiró del lugar alrededor de las tres de la madrugada junto a su amigo Alistair Kinnear, quien se ofreció para llevarlo hasta su piso en Victoria.

Durante el viaje, Kinnear percibió que Bon se había dormido, algo bastante normal para cualquier persona tras una noche de copas. Pero Kinear no pudo ni siquiera sacarlo del coche una vez que llegaron a su destino, y optó por llevárselo a su propia casa, tras no conseguir despertar a Scott y dejarlo en el auto. Quince horas después, al volver al coche y encontrarse con Bon totalmente inconsciente, aterrorizado, lo llevó hasta el Kings College Hospital. Pero la pesadilla se había tornado realidad y Bon ya estaba muerto. Tenía 33 años. La causa certificada de su muerte fue intoxicación etílica y muerte accidental, broncoaspiración; es decir, se ahogó con su propio vómito.

Keith Moon

Keith John Moon nació el 23 de agosto 7 de septiembre de 1978 fue un músico inglés, conocido por ser baterista de la banda británica de rock The Who. Se ganó el reconocimiento por su estilo exuberante e innovador en la batería, y su excéntrico comportamiento autodestructivo, lo que le valió el apodo de «Moon the Loon» («Moon el chiflado»).

La noche del 6 de septiembre de 1978, Moon ingirió 32 pastillas de Clometiazol. El medicamento fue un sedante que le había sido prescrito para lidiar con sus síntomas de abstinencia al alcohol, mientras intentaba desintoxicarse en su propia casa.

Moon estaba desesperado por limpiarse, pero estaba aterrado con la posibilidad de volver a otro hospital psiquiátrico de desintoxicación. Sin embargo, está específicamente contraindicado el consumo de Clometiazol en casa y sin supervisión, debido a su adicción y al riesgo de mezclar el medicamento con el alcohol, pudiendo provocar la muerte.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció un día para fomentar la responsabilidad de las personas sobre todo de los jóvenes para controlar el consumo de alcohol.

De este modo, el 15 de noviembre es el Día Mundial Sin Alcohol, en el que gracias a diversas iniciativas se pretende concientizar a la población de las graves consecuencias que puede llegar a tener su consumo en el organismo.

