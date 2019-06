Más de 5 mil trabajadores del IHSS el lunes se sumarán a la marcha de la Plataforma de Salud y Educación

Radio América. Más de cinco mil empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) el próximo lunes se sumarán a las manifestaciones que realizan los gremios de la salud y educación quienes demandan al Poder Ejecutivo la derogación de los dos decretos de emergencias PCM.

En ese sentido, el sindicalista llamó a los seguro-habientes para que no se presenten a las citas de las consultas externas, porque estas no serán atendidas debido a las protestas.

Héctor además indicó que el viernes sostuvieron una reunión con órganos de gobierno y directivos de la organización tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula y se decidió apoyar las acciones de la plataforma de lucha.

En un comunicado argumentaron que el Sitraihss fue prudente en no tomar de forma inmediata la decisión de no convocar a Asambleas Informativas para no perjudicar a los derecho-habientes que a diario acuden a solicitar los servicios médicos en esa institución.

Reiteró que a partir del lunes los cinco mil 300 trabajadores, entre el personal administrativo, del Hospital de Especialidades, así como en todas las clínicas periféricas en todo el país, se paralizan.

El representante de los trabajadores pidió al Gobierno, tratar de arreglar el problema lo más rápido posible para no afectar a los afiliados al Seguro Social.

Información: Vilma Aceituno