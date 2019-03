Economista: de tener “resultados más concretos, se justificaría” nueva facturación del SAR

El dirigente de los economistas en la zona norte, Rafael Delgado cuestionó el nuevo proceso de facturación del Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Sobre el tema, opinó que si se tuviera “resultados más concretos en contra de los graves problemas” que tiene el país, se justificaría cualquier intento de mejorar la recaudación fiscal.

Igualmente, dijo no comprender el “afán sobremedido” por parte del Gobierno de intentar elevar el cobro del fisco a “todo costo”.

Además, según el economista, la ley estipula que los descuentos que se conceden en el comercio, no son parte de la base grabable del impuesto sobre la venta. “Intentar cobrar un impuesto sobre el precio enlistado, pero que no es el precio que se cobra, no es correcto”, señaló.

El catedrático universitario consideró que a pesar que el pueblo hondureño debe estar detrás de todo intento de combate a la defraudación y evasión tributaria, pero que también le debe de pedir cuentas al Gobierno para saber que se hace con lo recaudado.

Lea también: Presidente del Cohep afirma que respetarán la ley sobre el nuevo régimen de facturación del SAR