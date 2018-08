Abogado sin “mucha ilusión” que la Maccih sea tan efectiva para luchar contra la corrupción

Radio América. “Jamás se puede esperar que la Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), sea tan beligerante en sus acciones como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, señaló este día el representante de la Barra de Abogados Anticorrupción, José Antonio Ávila.

Pese a ese señalamiento, el profesional del derecho dijo compartir lo expresado por el vocero de la Maccih, Luiz Antonio Guimaraes Marrey, de que la lucha contra la corrupción “es un trabajo nuestro porque no tenemos que delegar esas acciones a organismos internacionales”.

En ese sentido, el miembro de la Barra de Abogados llamó a los hondureños luchar para combatir el flagelo de la corrupción e impunidad en el país.

Sin embargo, Ávila manifestó “yo no me hago muchas ilusiones que la Maccih vaya hacer una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad”, esto al señalar que la Misión internacional viene a dar solo un acompañamiento, pero que no realizará acciones respecto al tema mencionado.

El togado recordó que mas que todo, ellos los de la (Maccih) viene del Gobierno, y ante eso refirió que el organismo no están para luchar contra el Ejecutivo.

“Yo creo que la Maccih, para hacer una acción mas efectiva debería tener una orden superior. El señor Guimaraes no va tomar acciones sin consultarle al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, porque esas direcciones vienen desde arriba como Estados Unidos”, detalló el experto jurídico.

José Antonio Ávila dijo “yo estoy convencido que los Estados Unidos está para respaldar al presidente Juan Orlando Hernández; a ese dictador“, concluyó enfáticamente el abogado.