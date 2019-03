Abogado: En caso Patuca III solo “le están tirando a sardinitas y no a los tiburones de corrupción”

Radio América. El abogado penalista German Licona este martes señaló que en el caso de corrupción del proyecto hidroeléctrico Patuca III, “solo se le está tirando a las sardinitas, pero no a los tiburones que andan sueltos”.

Pese a ese señalamiento, el profesional del derecho reconoció la labor que desarrolla la Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), en el país en contrarrestar y atacar al flagelo.

No obstante, el togado consideró que los resultados no se avizoran en el tema toral según él, “porque solamente les están tirando a las sardinitas, pero los tiburones andan realizando su trabajo de corrupción, que lastimosamente como ciudadanos no vemos correcto que se estén dando los requerimientos fiscales a personas de baja cuantía”, agregó.

Para Licona se debe atacar a las personas que deterioran la economía del país a través de la corrupción.

Aunque German no desmeritó la acción presentada contra la corrupción, sin embargo, es del criterio que debe apuntarse a otros actores importantes que tomaron decisiones fundamentales a quienes no solo les dieron contratos de cuatro millones sino de hasta 100 millones de lempiras, en los cuales dijo que presume que no se cumplió con la Ley de Contratación del Estado y con otras acciones jurídicas legales.

Maccih nueva línea de investigación Patuca III

Cabe mencionar que el lunes la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) presentó una nueva línea de investigación que involucra a diez personas por defraudar al Estado a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por más de 4 millones de lempiras.

Según el requerimiento fiscal presentado por la UFECIC-MP, el fraude se dio utilizando la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de la Enee, en la presentación de ofertas para el equipamiento de de la unidad de viviendas del campamento base en el proyecto hidroeléctrico Patuca III.

La licitación favoreció a tres empresas relacionadas entre sí: LUTOPAS, ERGO LIMITED S.A de C.V. y la empresa Consultorías, Mantenimientos y Servicios S.A (COMSSA) asignando contratos millonarios sobrevalorados y obviando procedimientos.