Abortan protesta pacientes con problemas renales en San Pedro Sula

Radio América. Paciente con problemas renales abortaron una protesta este lunes al comenzar a recibir su respectivo tratamiento en Diálisis de Honduras, San Pedro Sula.

Tras denuncias por falta de insumos un grupo se alistaba este día a manifestarse, sin embargo ejecutivos de dicha empresa confirmaron la descarga de un contenedor el fin de semana y por lo tanto la atención va a continuar de manera normal.

“Yo solo vengo dos veces a la semana, los lunes y miércoles porque los viernes que me toca no puedo porque no tengo dinero para el transporte”, dijo una paciente procedente de Las Brisas de Cofradía, Cortés, quien dijo desconocer lo sucedido.

En septiembre pasado la empresa Diálisis de Honduras dejó sin tratamiento a más de mil 500 pacientes ante el incumplimiento en el millonario pago por parte del gobierno.

Según datos, más de 900 mil hondureños padecen de algún tipo de enfermedad renal crónica.