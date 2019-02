Adolfo Facussé: ¿cómo puede ser tan complicado un reglamento para una factura?

Radio América – El empresario hondureño Adolfo Facussé, dijo este jueves en Doble Vía que el sistema de facturación debe ser algo sencillo, cuestionando así el nuevo mecanismo que entra en vigencia a partir de este 1 de marzo.

Facussé manifestó que a él “no le va ni le viene” el tema de la nueva factura que se debe emitir pues ya está retirado de los negocios, pero si cuestiona que el reglamento que regula su emisión tiene 65 páginas, a lo que se pregunta ¿cómo puede ser tan complicado un reglamento para una tal factura?.

“Algo bien sencillo lo han recomplicado, y el comerciante, el empresario y los consumidores no se dan cuenta porque no van a comprar La Gaceta para ver un reglamento y ver cómo se hace una factura. Yo ya lo leí y me sorprendí porque es bien enredado, cuando no debería ser así”, indicó.

Las autoridades del Sistema de Administración de Rentas (SAR) han explicado que a la nueva facturación se le agrega una columna en la que los comercios deben colocar los descuentos o rebajas que hacen a los clientes, por asuntos de transparencia.

Mientras los comerciantes y empresarios se quejan por la inversión en facturas que han estado emitiendo y que ahora deben desvalorizar, aún siendo autorizadas por el SAR.

Para Adolfo Facussé, no es posible que el comercio haga trampa si en la factura no pone el descuento o rebajas a los consumidores finales.

Agregó que de acuerdo a las declaraciones de la titular del SAR, Miriam Guzmán, el objetivo del cambio de las facturas es recaudar más impuestos por medio de los consumidores, que son los que al final pagan tributos mientras el comerciante lo cobra.

Escuche más consideraciones de Adolfo Facussé en el Facebook Live que insertamos a continuación: