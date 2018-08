VÍDEO.- Alberth Elis derrota a colega argentino en duelo de puntería

EA Sports, empresa creadora del videojuego ‘FIFA’, inlcuyó al hondureño Alberth Elis en su campaña publicitaria dentro de Estados Unidos, que consiste en enfrentar a dos jugadores mano a mano en duelos de puntería.

Tanto a Alberth Elis como al argentino Tomás Martínez, su compañero en Houston Dynamo de la MLS, les dieron diez balones, los que debían embocar en agujeros que tenían asignados distintos puntajes.

A falta del último remate Alberth Elis tenía 2000 puntos y Martínez 3000, pero el catracho logró introducir el esférico en un hueco que otorgaba 2000, por lo que sumó 4000 puntos y ganó agónicamente el reto.

De este modo Alberth Elis demostró que su puntería está a la altura de las circunstancias, pues es la gran figura de Houston Dynamo dentro y fuera de la cancha.

Before the #TexasDerby, @alberthelis17 and Tomás Martínez battle it out in @EASPORTSFIFA Real Life Skill Games. Who ya got? https://t.co/27IutZzhWc

— Major League Soccer (@MLS) 23 de agosto de 2018