Alberth Elis nombrado “mejor jugador joven” del Houston Dynamo

No fue una buena temporada para el equipo Houston Dynamo en la MLS; sin embargo, jugadores como el hondureño Alberth se destacaron en el plano individual.

Por ello el club anunció a los ganadores de los galardones internos, entre los que se destacó Alberth Elis como “mejor jugador joven”.

No obstante Romell Quioto y Boniek García, los otros hondureños en Houston Dynamo, no se hicieron acreedores a ningún premio ya que no tuvieron su mejor año en el aspecto deportivo.

Muestra de su buen año es que Alberth Elis fue escogido recientemente, gracias al voto popular, como uno de los tres futbolistas para la portada del videojuego FIFA 19.