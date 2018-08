Analista: mientras no participen todas las fuerzas políticas el diálogo no se va legitimar

Radio América. A criterio del analista Mauro Membreño, la “mayor debilidad” del diálogo nacional impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, es la falta de participación de todas las fuerzas políticas en este caso al Partido Libertad y Refundación (Libre).

El experto en temas nacionales consideró, que el diálogo al no estar sentado en bases sólidas, continuará dando traspiés.

Respecto al futuro del diálogo iniciado el pasado martes 28 de agosto, Membreño vaticinó, que mientras no participen todas las fuerzas políticas que participaron en las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre “el diálogo no se va a legitimar, y además no tendrá los resultados esperados”.

El entrevistado enfatizó que desde el momento en que desplazaron de la agenda los temas que se desprenden del proceso electoral, desde ese instante el diálogo puede ampliarse el tiempo necesario porque la agenda incluye los principales aspectos institucionales del país.

Instalación del diálogo

La ONU inauguró el martes un diálogo entre fuerzas políticas opositoras y el gobierno de Honduras para tratar de superar la crisis heredada por los comicios del pasado 26 de noviembre, con la cuestionada reelección del presidente Juan Orlando Hernández.

El diálogo empezará formalmente el viernes con cuatro mesas para discutir sobre elecciones, derechos humanos, reformas constituciones y reformas electorales.

Las pláticas reúnen a representantes de los excandidatos presidenciales Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura; Luis Zelaya, del Partido Liberal; y Hernández del derechista Partido Nacional, de gobierno.

Garafulic destacó que la ONU auspició los acercamientos por una petición de los tres candidatos al secretario general de la organización, Antonio Guterres.

A la cita se negó a asistir uno de los principales protagonistas de la crisis, el expresidente Zelaya, quien rechazó encontrarse con Hernández, a quien cataloga como un presidente “usurpador”.

Con información de AFP