ANMPIH lamenta que no ha recibido ningún financiamiento del Gobierno para impulsar los comercios

Radio América. La presidenta de la Asociación Nacional de Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), Esperanza Escobar, este sábado lamentó que el sector todavía no ha recibido ningún financiamiento del Gobierno para la re-activación de talleres y comercios en el país.

Pese a los fondos aprobados por las autoridades gubernamentales para impulsar a las Mipymes, la entrevistada fue tajante al señalar que su sector aún no tiene ni un tan solo crédito aprobado.

No obstante, Escobar aseveró que el no financiamiento puede ser porque las personas no terminan de presentar la documentación requerida, sin embargo, mencionó que otros micro-empresarios ya hicieron el trámite correspondiente pero todavía no hay nada.

Esperanza cuestionó el proceso lento para tener acceso a los créditos y ante eso dijo, que la gente está “desesperada” porque no se les está prestando los recursos para desarrollar sus microempresas.

“No entiendo porque tanta tardanza en aprobar los créditos para la gente ya que está desesperada por trabajar y crear empleos y en ese sentido, le pedimos al director de Crédito Solidario que nos ayude con el tema”, concluyó la titular de la ANMPIH.