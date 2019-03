El volante hondureño del Dallas FC, Bryan Acosta fue protagonista en el triunfo de su equipo frente a Los Angeles Galaxy, por dos goles a cero, marcando un auténtico golazo desde fuera del área y que le ha valido ser nominado al mejor gol de la jornada en la Major League Soccer (MLS).

Los ‘Vaqueros’ iban ganando por la mínima desde el punto penalti, gracias al lateral suizo, Reto Ziegler en el minuto 53′ del segundo tiempo; sin embargo, los ‘Galácticos’ no se esperaban el latigazo de Acosta que terminaría de difuminar las esperanzas del cuadro visitante.

Corría el minuto 61′ y el ‘Tambito’ soltó un poderoso disparo que dejó sin opciones al arquero del Galaxy, David Bingham sorprendiendo al norteamericano que sólo miro el balón dentro de las redes.

La votación se está realizando en la página web de la MLS, y cierran el miércoles por la noche. El mediocampista catracho está compitiendo por los tantos de Memo Rodríguez del Houston Dynamo, Carlos Vela de Los Angeles FC, Saphir Taider del Montreal Impact y Roland Lamah del Cincinnati FC.

