Bachelor ‘s Werk Soziale Arbeit Ideeën

Hoe aan de Slag met een Bachelor Werk-Soziale Arbeit?

In de opleiding worden afgestudeerden in de gelegenheid gesteld om de academische en officieel erkende graad van een Bachelor of Arts (BA) Sociaal Werk te verkrijgen. Onze afgestudeerden werken in Litouwen en andere lidstaten van de Europese Unie, in internationale organisaties als experts in sociologie of in het ontwikkelen van sociaal beleid. Na de succesvolle afronding van het programma, worden ze beloond met de academische titel van Bachelor of Arts (B.A.). Afgestudeerden van het programma zullen bereid zijn om anti-onderdrukkend sociaal werk te oefenen op instapniveau met diverse bevolkingsgroepen in een Canadese context. College afgestudeerden die van toepassing zijn op de Bachelor of Social Work-programma zijn niet gegarandeerd toelating tot de professionele jaren en moeten worden toegepast op de professionele jaren.

De Waterdichte Bachelor Werk-Soziale Arbeit Strategie

Studenten krijgen een gezamenlijk diploma, ondertekend door rectoren van drie Europese universiteiten. Ze zijn verplicht om een minimum aantal klokuren in het veldonderwijs in te vullen. Als een centraal onderdeel van het zesde en zevende semester reflecteren ze op de ervaringen en vaardigheden die ze tijdens hun stagesemester hebben opgedaan. Ze zullen minimaal 63 credits moeten behalen om aan de vereisten van de professionele jaren te voldoen. Daarnaast voeren ze een masterscriptie over sociaal beleid en welzijnskwesties. Studenten

met een HBO-diploma in een discipline worden aangemoedigd om een aanvraag in te dienen en zullen hun overdrachtskredieten individueel beoordeeld krijgen.

De Voordelen van de Bachelor Werk-Soziale Arbeit

De bacheloropleiding is opgezet als een voltijdse opleiding van zeven semesters, inclusief examenperiodes en de bachelorscriptie. De bacheloropleiding Social Work is volledig geaccrediteerd met het officiële zegel van de Raad voor Accreditatie. Het Double Degree Bachelor Program in International Social Work met kinderen, jongeren en gezinnen biedt een zeven semester studiecursus gezamenlijk geïmplementeerd door de protestantse universiteit van Ludwigsburg en Newman University Birmingham, Verenigd Koninkrijk.

Het Belang van een Bachelor Werk-Soziale Arbeit

Studenten worden opgeleid voor werkgelegenheid op alle gebieden van maatschappelijk werk bij publieke, private en onafhankelijke instellingen. Ze worden voorzien van de vaardigheden die ze nodig hebben om de instrumenten van maatschappelijk werk te gebruiken in alle actiegebieden (bijvoorbeeld sociale welvaart, welzijn van familie en jongeren, strafsysteem, begeleid wonen, toezicht houden op lokale en culturele ontmoetingsplaatsen, immigratie). Aan het begin van het tweede studiejaar worden de studenten tijdens het laatste intensieve programma samengebracht in het masterthese-seminar zodat alle studenten feedback kunnen geven en ontvangen voor hun masterproef van elkaar en van de professoren van alle drie de universiteiten. Studenten van hogeschooloverdracht zullen genieten van naadloze trajecten naar de HBSW die voortbouwen op eerder verworven competenties op het niveau van het diploma en hun diploma kunnen behalen in Sault Ste. Marie of in Timmins.

Top Bachelor Werk-Soziale Arbeit Geheimen

Studenten moeten vóór 1 maart een aanvraag indienen bij het kantoor van de griffier aan de Algoma University. In het jaar van het hoofdvak van het curriculum voor sociaal werk worden ze vertrouwd gemaakt met de basisprincipes van de algemene sociale werkpraktijk. Ze zullen in staat zijn om zelfstandig uitgebreide onderzoeksprojecten op het gebied van maatschappelijk werk uit te voeren. Na het afronden van de studies aan de universiteit van Rostock en de daaropvolgende praktische opleiding (2de staatsexamen), worden de studenten toegelaten tot het lerarenberoep in beroepsopleidingen voor sociale beroepen. Ze zullen structurele, Anishinaabe en feministische benaderingen gebruiken om kritisch te analyseren op welke manieren sociale contexten persoonlijke en sociale problemen vormen. Na de voltooiing van het programma kunnen de studenten onderzoek doen en uitvoeren op het gebied van sociaal beleid en welzijn in landen die verschillende welzijnsmodellen vertegenwoordigen. Studenten die overstappen van andere programma’s worden individueel beoordeeld door het kantoor van de griffier en zijn onderworpen aan dezelfde toelatingsprocedures.