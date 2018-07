Bella Thorne realiza un “striptease” en vídeo promocional para su nuevo single

Bella Thorne realiza un striptease deslumbrante en un vídeo promocional para el nuevo y provocativo single Pussy Mine.

Bella Thorne lanzó otra canción el viernes. El single titulado Pussy Mine fue producido por el novio de la actriz de 20 años, Mod Sun.

La actriz y ahora cantante promocionó su nueva canción con un videoclip musical que la involucró realizando un striptease.

La estrella de Famous In Love estaba vestida con una chaqueta de traje a rayas y pantalones para el vídeo.

En una entrevista con Z100 New York, Thorne habló sobre su transición de regreso a la música después de su “mala” experiencia en Shake It Up de Disney.

‘Realmente no me gustaba cantar en absoluto cuando era niña. Nunca quise ser cantante. Siempre pensé que actuar era mi único bebé “, explicó. “Tengo que cantar otra vez para una película que recientemente salió llamada Midnight Sun y me hizo volver a cantar”.

Ella agregó: Por un tiempo estaba haciendo s ** t por diversión. Entonces decidí comenzar mi propio sello discográfico [Filthy Fangs] y luego nos volvimos locos y ahora estamos aquí ‘.

Lea más: Nuevo reto de bailes en carreteras se vuelve peligroso en EE.UU. (FUERTE VIDEO)