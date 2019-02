Brian Flores, hijo de hondureños y ‘coach’ de los Dolphins de la NFL, cuenta su historia

En entrevista con el diario Miami Herald, de Estados, Unidos el estadounidense de padres hondureños, Brian Flores, contó parte de la dura historia que debió sobrellevar para alcanzar éxito y convertirse en ‘head coach’ de los Miami Dolphins de la NFL.

Durante la misma Brian Flores resaltó la importancia de sus progenitores en su vida, pues le mostraron el camino a correcto a seguir y eso lo ha sido la piedra angular de su carrera en el fútbol americano y en su vida personal.

La principal tarea de Brian Flores en Miami es devolverle el adn ganador que los Dolphins perdieron hace décadas, desde la época del recordado mariscal del campo Dan Marino. A continuación lo más importante que dijo:

“Yo diría que amo a los muchachos de este equipo. Pensar en cualquier otra cosa que no sea este juego sería una despropósito de mi parte. Y ese no soy yo’’.

“El ascensor solía estar roto. Así que subíamos por las escaleras. Si íbamos de compras alguien diría ‘Oh, el ascensor está roto, ¿quién está subiendo? Soy yo con una caja de huevos. A veces yo tenía que dar un par de viajes”’.

“Ninguno de mis padres jugó football. Nadie en mi familia lo hizo. Conocí el juego por casualidad. Mi tío era bombero en Nueva York y jugaba para el equipo de football del departamento de bomberos. Él me involucró en el juego y simplemente corrí con él”.

“Todo empezó con la suerte que tuve de tener buenas personas a mi alrededor. Comenzando con mis padres. Tengo dos grandes padres. Mi mamá y mi papá son fuertes, confiados”.

“Ellos me inculcaron valores fundamentales en los que todavía me apoyo: integridad, honor, carácter. Me enseñaron a hacer las cosas correctas, a ser honesto, a decir la verdad, a trabajar duro. Trabajar duro, ese ha sido mi mantra toda mi vida’’.

“Mi mamá me dio una gran educación. Yo cuento esta historia de vez en cuando. Yo estaba aprendiendo a leer y estoy sentado y le digo: ‘Mamá, voy a hacer esto mañana’. Ella me agarra mi oreja y me dice: ‘No, no vas hacer eso mañana, lo vas a hacer ahora mismo’. Ese fue el tipo de ambiente en el que crecí’’.

“Esos tiempos difíciles me motivaron a sobresalir en la escuela, a sobresalir en los deportes. Trabajé duro para tratar de sacar a mi familia de esa situación. Y creo que eso fue algo muy importante para mí mientras crecía. Ese afán de trabajar duro me colocó en la posición en la que estoy ahora’’.

“Mamá tiene días buenos y días malos. Ella está luchando (contra el cáncer). Es una luchadora y no tiene miedo. Tengo un pequeño pedazo de esa actitud de ella en mi alma. Nunca diría que soy tan intrépido como ella porque ha pasado por muchas cosas. Pero ella no tiene miedo. Ella está peleando y siempre ha sido una mujer dura’’.

“Creo que soy una persona mentalmente dura. Creo que lo he heredado de mi madre. Ella siempre ha sido mentalmente dura. Todo el mundo lo dice y parece un cliché, pero no te miden por la cantidad de veces que te caes, sino por las veces que te levantas’’, manifestó Brian Flores