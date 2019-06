Carlos Madero advierte que podría declararse ilegal la huelga de médicos y docentes

Radio América – El secretario del Trabajo Carlos Madero, dijo este martes que no hay fundamento para que los médicos y un grupo del magisterio siga en manifestaciones por lo que el paro de labores que iniciaron hace tres semanas podría declararse ilegal.

El Código del Trabajo, en sus artículos 554, numeral tres, y 555, establece las restricciones al derecho a la huelga en los servicios públicos con énfasis en el sistema de salud, explicó Madero, quien participa en la 108° Conferencia Internacional del Trabajo, en el marco de los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra (Suiza).

«Las relaciones obrero-patronales están regidas por un contrato, si no trabajan pueden incurrir en una huelga ilegal porque no hay un fundamento para que ocurra y esto debe ser un llamado sobre todo a los trabajadores que no pueden seguir vulnerando el derecho de las personas y al mismo tiempo, les puede traer una consecuencia laboral», expresó.

Madero dijo que hay condiciones para que el Estado declare ilegal las manifestaciones del gremio médico y de dos organizaciones magisteriales que se mantienen en la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación Pública, porque hay procedimientos legales.

«Las secretarías de Educación y Salud deben seguir un procedimiento legal para hacerlo; si quieren usar las instancias todo patrono está en la libertad de poderlo hacer. Yo creo que hay condiciones que pueden ocurrir en este sentido”, advirtió.

El gremio médico y docentes continuaban este martes las marchas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y en Choluteca, en protesta porque afirman se pretende privatizar la salud y la educación.

La Plataforma de Salud y Educación hizo un llamado a un diálogo alternativo al que convocó el Gobierno, para hacer un diagnóstico de la situación en los centros educativos, hospitales y otros centros de salud.

Mientras, el presidente Juan Orlando Hernández, reiteró el lunes el llamado a los representantes del Colegio Médico y de dos organizaciones magisteriales para que se acerquen a dialogar en busca de soluciones al conflicto.

Información: Lesman Morazán