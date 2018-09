Carlos Parreira: “Los Mundiales no pueden ganarse solo con talento y tampoco sin él”

La FIFA ha invitado a los seleccionadores, los directores de desarrollo técnico de sus 211 federaciones miembro y a expertos técnicos de las seis confederaciones a la Conferencia de Fútbol de la FIFA, que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre en Londres.

Se espera contar con la asistencia de más de 150 seleccionadores, entre los que figuran el ganador del Mundial Didier Deschamps (Francia), Zlatko Dalić (Croacia), Roberto Martínez (Bélgica), Gareth Southgate (Inglaterra), Tite (Brasil), Stanislav Cherchesov (Rusia) y Joachim Löw (Alemania), Hajime Moriyasu (Japón), Aliou Cissé (Senegal) y Luis Enrique (España).

El jefe del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA (GET) y seleccionador ganador del Mundial de 1994 Carlos Alberto Parreira compartió su percepción de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ desde el punto de vista técnico y táctico, uno de los puntos principales del orden del día del evento londinense.

Más allá del fútbol en el Mundial Rusia 2018

“Recuerdo varias cosas (de Rusia 2018), pero sobre todo la final. Y no me refiero al partido en sí, sino a llegar al estadio, ver los preparativos, la entrada de los equipos, las formalidades previas al encuentro, escuchar la música, los cánticos de los hinchas y observar a los fotógrafos en acción.”, dijo Parreira.

Talento en los equipos

Para Parreira, quien desde el banco llevó a Brasil a ganar el Mundial de 1994, el juego grupal tuvo más peso que las individualidades.

Más adelante dio su opinión acerca del talento de cada equipo, explicando que era una constante de los Mundiales, pero no sólo con eso se puede ganar, tampoco sin él. Y dejó el ejemplo de que “se habían depositado muchas expectativas en Messi y Neymar, pero no lograron hacer todo lo que la hinchada esperaba de ellos.”

Por otro lado, su opinión de Cristiano Ronaldo, lo señaló como otro tipo de jugador, entre otros.

“Cristiano Rolando es otro tipo de jugador, que se aplica a fondo en el aspecto técnico. Mbappé demostró que es un futbolista fuera de serie, y Bélgica dispuso de Hazard, quien destacó durante toda la competición junto con Modrić,” dijo el exseleccionador ganador del Mundial de 1994.

En cuanto a la lección más importante se ha podido aprender en Rusia 2018, Carlos Parreira jefe del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA (GET) apuntó que, “los mundiales no pueden ganarse solo con talento y tampoco sin él (…) el fútbol no mejora ni empeora, simplemente va cambiando. La posesión del balón ya no es imperativa”.

Fuente: FIFA

También lea: Clubes indignados por la ausencia de sus estrellas en “The Best”