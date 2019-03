Castellanos: los partidos políticos deben decir cómo van hacer las cosas, no sólo que son la opción

Radio América. La socióloga y ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos y el analista German Leitzelar fueron los invitados de este día en el programa Contra Punto de Radio América donde se abordó el tema: el panorama político y social en el país.

El Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas) ha realizado el proceso de monitoreo electoral desde el año 2008, en las elecciones primarias de ese año, se dio seguimiento a los resultados de estos procesos, el fraccionamiento, específicamente, fue del Partido Liberal (PL), muy agudo y profundo, “creo que los liberales no tuvieron, no quisieron verlo o no les preocupó, pero esto es un problema que tiene ya varios años, al menos la pérdida de votos del PL”, especificó Castellanos.

“Ojalá los partidos políticos hagan una oposición y digan como van hacer las cosas, no sólo que son la opción y si van a cambiar de modelo, si seguirán condonando las deudas, qué van hacer para que este país cambie, porque haciendo lo mismo, vamos a tener los mismo resultados”, manifestó la socióloga.

Todos los temas que se hablaron en el debate, sobre: las divisiones partidarias, el tema de Romero Ellner, “todo es producto del problema social que estamos tratando, ¿qué pasa con nuestra sociedad? ¿Por qué nos estamos atomizando de esta manera? y al final creo que necesitamos elevar los niveles de educación de las personas, objetividad de parte de los actores de la sociedad”, explicó el analista.

“No quiero negar que no ha habido show o que posiblemente no haya algún tipo de manipulación y juego político en lo que está pasando en el caso de David Romero Ellner, el punto es que debemos rescatar y construir un país, dejando la ambición y viendo intereses colectivos de nación, independientemente de las ideas políticas”, concluyó Leitzelar.

Vea la entrevista completa: