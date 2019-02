Los centros educativos nocturnos se encuentran en “peligro de extinción”

Centros educativos nocturnos se encuentran en “peligro de extinción”

Radio América. El profesor y presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), Roberto Trochez afirmó que los centros nocturnos están a punto de desaparecer en su totalidad, ante la falta de estudiantes que buscan educarse por la noche, pero no hay seguridad.

Esta jornada se volvió peligrosa, debido a la falta de seguridad que es notable en las cercanías de las instituciones educativas, “Ese es un tema delicado, parece que es política del gobierno, cuando se abandona y no se le da mucha seguridad”, explicó Trochez.

Por otro lado, los muchachos que van asistir son los que trabajan y se esfuerzan durante el día, eso ha permitido que no haya ningún tema de seguridad, ni patrullas, un militar cerca de un colegio nocturno, entonces lo que hace el alumno es no matricularse, lamenta Trochez.

Docentes han sido testigos de la delincuencia que impera en los centros de educación por la noche, “los compañeros trabajan ahí, ven que hay tanta delincuencia y casi no pueden hacer nada”, mencionó Trochez.

La problemática en seguridad no solo afecta la educación media, los estudiantes universitarios también son víctimas, Trochez especificó lo que viven los estudiantes de la universidad pedagógica, “en SPS solo sale el estudiante y tiene un delincuente que lo está asaltando, vea si hay un policía alrededor, nadie; ahí parece que no le interesa nada al gobierno, no le interesa ni al rector de la universidad, eso es grave y grosero”.

Por lo tanto, la inseguridad es el tema que ha debilitado la educación en los institutos nocturnos y que los tiene a punto de desaparecer “el gobierno debe retomar la seguridad en estos centros, porque cerrar un colegio o escuela nocturna es una desgracia para el país”, sentenció Trochez.

