Clubes indignados por la ausencia de sus estrellas en “The Best”

Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah son los nominados al pódium del “The Best”, premio que entrega la FIFA, sorprendentemente Leo Messi no es uno de ellos, tampoco lo es Antoine Griezmann.

Eso fue algo que indignó al Atlético, no entienden la razón por la cual el delantero no figure entre los tres futbolistas para ganar el trofeo individual que elige al mejor jugador de 2018.

Es por ello que el club apoyó al francés, publicando “sin palabras” en su cuenta oficial de Twitter, un mensaje demasiado directo. Junto a la publicación, una imagen del delantero junto a algunos trofeos. Así es como se mostró el descontento que su jugador estrella no figurara entre los nombres a ese premio.

La ausencia de Messi es la más destacada en este reconocimiento al mejor futbolista 2018. El argentino del Barça no está entre los nominados a la categoría y la cuenta de Twitter del FC Barcelona ha destacado este hecho.

El club colgó un tweet en inglés, mostrando que no dejaran pasar esta oportunidad para destacar la figura de Leo. La publicación del azul-grana deja en claro que no existen dudas para sus aficionados a la hora de reconocer cuál es el mejor futbolista en el mundo.

No doubt for Barça Fans.

He is the best.

Period. pic.twitter.com/Ly2i5IczSE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 de septiembre de 2018