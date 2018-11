Asesor del COHEP: con manifestaciones no se elimina la pobreza ni se genera trabajo e inversión

Radio América. El asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, manifestó este viernes que no se justifica ninguna manifestación como anuncia el sector opositor, púes “con eso no se elimina la pobreza, no se genera trabajo ni se atrae inversión” en el país.

Aunque no precisó nombres, (partido de oposición), pero el representante empresarial expresó, “que ganas de joder la vida a la gente, mejor que vayan a arreglar sus casas, y porqué tienen que joderle la vida a los hondureños”.

Añadió que no se justifica ningún tipo de acciones, preguntando “porqué quieren amargarle la vida a los hondureños, si bajo bajo se reúnen con el gobierno y con los líderes de los partidos, mejor que se queden en sus casas que no molesten a la población”, demandó el miembro de la Empresa Privada.

Respecto a esas protestas, Urtecho recordó que el año pasado (manifestaciones) le arruinaron la vida a un montón de trabajadores al indicar que algunas empresas como las micros y pequeñas no lograron pagarle a sus empleados el decimotercer mes de salario o aguinaldo porque no pudieron vender.

“Así quieren volver arruinarle la vida a la gente, mejor que se vayan y quemen sus casas si quieren pero que no molesten”. pidió el asesor empresarial a los manifestantes de la oposición.

