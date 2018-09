Como el amor de un padre se viralizó por su insólita petición de un “like” para su hija

Los protagonistas de la tierna historia que se viralizó en Facebook por el esfuerzo y el amor de un padre que hace todo por sus hijos, visitaron las instalaciones de Radio América, donde hablaron sobre su insólita petición a diferentes personas en la calle.

Testimonio de un padre ejemplar

Edwin Aguilar, un hombre humilde que enaltece a diario al país con su ardua labor en una llantera, él es el padre que con su acción se ganó el corazón de varios usuarios en las redes sociales, por pedir a diferentes personas en la calle con un papel en mano, un like para su hija.

Aguilar explicó como se le ocurrió esta iniciativa. “Cuando ella me dijo que la habían elegido para participar en el concurso, yo le dije hija dígame que pasos hay que seguir para ayudarle en lo que yo pueda, le dije yo le voy a conseguir los “likes” que yo pueda” expresó el padre con mucha ilusión en sus ojos.

“Si gana hay que alegrarnos y si pierde, hay que darle gracias a Dios siempre recuerde que esto es una competencia y es como el fútbol hay un a ganador y un perdedor” continuó.

Además el orgulloso padre comentó a Radio América, que en sus ratos libres en su trabajo y cuando terminaba su trabajo les pedía a sus clientes una “ayudita” para su hija.

“Les decía fíjese que ando pidiendo una ayudita para mi hija, pero no es dinero. Ella está participando en el cole y ella lo que necesita es un like por Facebook, y la mayoría accedían y le daban el like” relató Aguilar.

La candidata a señorita independencia 2018

Por su parte la joven protagonista de esta historia comentó que se siente muy afortunada y agradecida por el padre que tiene ya que su apoyo ha sido incondicional siempre.

“Yo se que no es cualquier persona que es así y me siento muy orgullosa de mi papi y orgullosa de lo hemos logrado gracias a las personas que han votado y sobretodo a mi papi” expresó con emoción la joven Linsey Aguilar.

También aprovechó para dejarle un mensaje a las personas que se tomaron el tiempo de dar su apoyo con un like además animar a los que aún no han votado para que lo hagan.

“El mensaje que les dejo es gracias, porque ayudan bastante y no saben lo que significa para mi alcanzar una meta y cumplirla; a las personas que no han dejado su like les invito a que lo hagan y que no se olviden de seguir los pasos”.

Mensaje para sus compañeras de concurso

Linsey Aguilar lleva una ventaja abismal a sus contrincantes, hasta el momento la joven cuenta con 31,000 reacciones, 3,800 comentarios de todas partes del mundo y su fotografía ha sido compartida 763 veces en Facebook. Es por eso que la jovencita le dejó un mensaje a sus compañeras que también participan en este concurso.

“Con todo esto en parte me siento mal por si alguna de mis compañeras se siente inferior, la verdad esto es una consecuencia del esfuerzo de mi padre”finalizó la joven que se perfila como señorita independencia del Centro Educativo El Verbo MCM.