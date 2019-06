Conceden casa por cárcel a exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto

Radio América. Este día el Tribunal en Materia de Corrupción, le otorgó casa por cárcel al exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, señalado de supuestos actos irregulares.

El 22 de septiembre de 2018, la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción sentenció con Auto de Formal Procesamiento y la Prisión Preventiva a Urbina Soto y varios exempleados de la Alcaldía de este municipio.

Debido a que este día se le venció la prisión preventiva, la juez otorgó esta resolución que según el exedil, es tomada «con agrado y de buena forma, porque es un proceso en el que vamos avanzando».

Sin embargo, Urbina explicó que continuará recluido en el centro penal de El Progreso, Yoro, y no podrá regresar a su casa, debido a que aun se le sigue el proceso de extradición que fue aprobado el pasado 10 de junio por un Juez de Primera Instancia ante la solicitud del Distrito Sur de Nueva York.

Finalmente, señaló que «desde el 27 de julio de 2014 hemos estado recluidos y hasta esta fecha no tenemos una condena ni siquiera por escrito, ecreo yo que no es correcto, justo, ni necesario para que una persona que haya estado procesada tanto tiempo aun no tengamos ni siquiera la condena por escrito».

Con información de: Estela Rovelo