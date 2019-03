Confirmados los cruces de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf

La Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) confirmó hoy los emparejamientos y el calendario para los cuartos de final de la Liga de Campeones 2019. La segunda ronda de la principal competencia de clubes de la región se llevará a cabo del 5 al 6 y 12 al 4 de marzo.

Los mejores ocho equipos de la competición lo conforman con la todavía participación de los cuatros clubes norteamericanos, tres mexicanos y un panameño, para disputarse el torneo de clubes más importante del área.

La ronda de los octavos de final dejó caer grandes sorpresas, como la clasificación inesperada del Club Atlético Independiente de Panamá, así como las goleadas por por parte del Santos Laguna y Sporting Kansas City de Roger Espinoza al Marathón y Toluca, respectivamente.

Los Tigres de México apuntan como los máximos favoritos a llevarse el trofeo a casa, por el nivel de la plantilla que tienen en sus filas, así como su rival vecino, los “Rayados” de Monterrey que pasaron por la mínima ante el Alianza de El Salvador, pidiendo la hora los jugadores regios.

El Houston Dynamo, con los legionarios Maynor Figueroa, Romell Quioto, Boniek García y Alberth Elis, no tuvieron complicaciones para eliminar al Guastatoya de Guatemala, con un marcador global de 3 a 1 a favor de los estadounidenses.

Estos son los choques para la siguiente ronda:

Martes, 5 de marzo de 2019

20:00 (20:00) New York Red Bulls (USA) vs Santos Laguna (MEX)

22:00 (21:00) Houston Dynamo (USA) vs Tigres UANL (MEX)

Miércoles, 6 de marzo de 2019

20:00 (20:00) Club Atletico Independiente (PAN) vs Sporting Kansas City (USA)

22:00 (21:00) CF Monterrey (MEX) vs Atlanta United (USA)

Martes, 12 de marzo de 2019

21:00 (19:00) Santos Laguna (MEX) vs New York Red Bulls (USA)

23:00 (21:00) Tigres UANL (MEX) vs Houston Dynamo (USA)

Miércoles, 13 de marzo de 2019

20:00 (20:00) Atlanta United (USA) vs CF Monterrey (MEX)

Jueves, 14 de marzo de 2019

20:00 (19:00) Sporting Kansas City (USA) vs Club Atletico Independiente (PAN)

También lea: Toluca eliminado y humillado por el Sporting Kansas City de Roger Espinoza