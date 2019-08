Conozca los rivales de Olimpia y Motagua en cuartos de final de Liga Concacaf

Con la clasificación de Olimpia al vencer 4-2 (global) a Forge FC de Canadá se completó el cuadro de los cuartos de final de la Liga Concacaf, torneo del que también participa Motagua.

Olimpia será rival de Comunicaciones (Guatemala) y Motagua de Waterhouse (Jamaica), series que deberán ser jugadas en el Estadio Olímpico a puertas cerradas por disposición de Concacaf.

Los cuartos de final son:

Motagua (HON) vs Waterhouse (JAM)

Olimpia (HON) vs Comunicaciones (GUA)

San Carlos (CRC) vs Alianza (ESA)

Independiente (PAN) vs Saprissa (CRC)

Los partidos de ida se disputarán del 24 al 26 de septiembre y los juegos de vuelta del 1 al 3 de Octubre.