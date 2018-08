Conozca todas las peleas de Héctor Vargas durante 2018

Este ha sido un año muy movido para el técnico de Marathón, Héctor Vargas, en lo que respecta a discusiones mediáticas con otros personajes del fútbol nacional.

Durante el 2018 Héctor Vargas se la peleado con entrenadores, directivos, clubes, árbitros y periodistas alimentando así su fama de ‘polémico’, la cual convive diariamente con la reputación que ya tiene de buen entrenador. A continuación sus peleas más sonadas en estos últimos ocho meses:

DIRECTIVOS:

Fenafuth: Luego de enterarse que no estaba entre los candidatos a dirigir a la selección de Honduras, cargó contra los directivos de Fenafuth: ‘Los directivos son grandes empresarios, saben manejar un banco pero no de fútbol. Han hecho buenas inversiones con entrenadores extranjeros, veo por todos lados jugadores que dejó Pinto, ha dejado una estela por todo el país (con ironía)’.

Osman Madrid: ‘Primero resulta que Osman Madrid me echa de Olimpia y ahora reconoce mi trabajo, porque se quiere llevar a mis jugadores. A mí el señor Ferrari me dijo que quería que siguiera pero él me hizo echar. Maltrata a los jugadores y al resto del personal. Mientras esté él no podré volver a Olimpia’.

ÁRBITROS

Oscar Moncada: “Si Moncada nos dirige a nosotros como le pitó a Motagua que venga, pero si nos va a dirigir como a Olimpia, no. Nunca les sacó amarilla a los azules, le perdonó todo, son cosas que dan qué pensar.

Erick Andino: ‘Dejen de estar llamando árbitros para modificar el resultado de los partidos’

JUGADORES

Jonathan Rougier (Motagua): ‘Es el portero que más tiempo pierde en el fútbol hondureño, se ríe y nadie lo amonesta’.

ENTRENADORES

‘Tato’ García: “El tema del ‘Tato gordito’ García (Real España), tendría que adelgazar él, si no puede manejar su cuerpo, que va a poder controlar a su equipo, eso está más que claro, que adelgace que de ejemplo a sus futbolistas”.

“Para nada estoy molesto por lo que dijo, si no que le pregunten o averigüen de un control antidoping que le hicieron, después digan si se le puede creer a un técnico”.

Diego Vázquez: ‘Es un digno subcampeón que no está a la altura del conflicto. Él pensó que al irme de Olimpia iba a fracasar y esa es mala leche. Este muchacho necesita un poco de humildad’.

Rodrigo Castro (PF Real España): Es un abanderado de la deslealtad, ha estado con tres entrenadores, no puedo cuestionar a alguien que no tiene moral para hablar. A Eloy no lo conozco, no sé quién es’.

PERIODISTAS

Orlando Ponce, Yanuario Paz y Juan Carlos Pineda: ‘No puedo escuchar las recomendaciones de Orlando Ponce y Yanuario Paz, o de gente que no puede aconsejar ni a su familia. Hay un periodista que le alquila la cancha a Olimpia y no quiere que le toquen su lugarcito ahí guardado. Es la única cancha sintética que conozco con hoyos y la alquila a buen precio’.