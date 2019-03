Darío Banegas: “Llegó la hora de dar la llave a políticos decentes”

Radio América – El diputado Ángel Darío Banegas, habló este domingo sobre su aspiración como candidato a la presidencia del país por el Partido Liberal, por lo que trabaja en la organización del movimiento con el cual se representará en el siguiente proceso electoral del país.

Banegas considera que “es un buen momento” para buscar la primera magistratura del país después de tres periodos en el Congreso Nacional y luego de las tres derrotas en la planilla presidencial del Partido Liberal, por lo que espera empezar a organizar esa fuerza política para llevarla al poder.

Agregó que está planteando a los liberales una idea renovadora, con nuevas visiones y planteamientos de “cómo hacer y reorientar la nave del Estado, generar políticas publicas que saquen al país del subdesarrollo y la pobreza, para que no sea conocido como país violento, corrupto, atrasado, y que ocupe el lugar que merece”.

Según el legislador, alrededor de esta visión el pueblo hondureño debe movilizarse y dejar de ser observador de los políticos que tienen secuestrada a la nación.

Crisis después de 2009

“Los que protagonizamos la vida política del país entendemos que el voto popular se ha dividido en distintas fuerzas de grupos a raíz de la crisis política de 2009”, pero los liberales buscarán la victoria, por lo que ven la necesidad de reconstruir el partido y restaurar los lazos de unidad, dijo

“La posibilidad de alianza y coaliciones políticas están en el panorama, pero no es el momento de hablar de eso dentro del Partido Liberal. Primero es reorganizar la casa y después mirar el vecindario”, indicó.

Darío Banegas reconoció que los tres últimos candidatos presidenciales “marcaron un declive en la votación”, por lo que considera que es un punto de analizar y reflexionar sobre la estrategia que se debe seguir a fin de reconquistar el voto de los liberales, del pueblo, de la militancia que dejo al partido, y el de los jóvenes que no quieren saber de política.

“Es urgente que los hondureños entendamos que la participación cívica, llegar a los partidos para luchar por nuestros derechos y nuestras aspiraciones es un deber, y llegó la hora de dar la llave a los decentes, a los honestos, a los que no engañamos, no mentimos, lo que no intentamos robar ni traicionar las aspiraciones de los ciudadanos”, finalizó.