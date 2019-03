Periodista David Romero cree que en cualquier momento lo capturan tras sentencia por difamación e injurias

Radio América. El periodista David Romero Ellner quien al parecer se habría despedido del programa noticioso radial y a la vez estaría esperando ya la orden de captura de parte de las autoridades judiciales en un tema muy discutido en donde se pide la despenalización de los delitos contra el honor y la libertad de prensa.

Cabe mencionar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó en casación y por unanimidad de votos la sentencia condenatoria de 10 años de reclusión al periodista David Romero Ellner, por la comisión de seis delitos de difamación constitutivos de Injurias.

Según el parte judicial, esa pena deberá de cumplirse de acuerdo a lo establecido por la Sala de lo Penal, una en pos de la otra hasta llegar a los 10 años o 120 meses de reclusión del comunicador social Romero Ellner.

El periodista en declaraciones a Radio América, manifestó que su abogado ya fue notificado que la sentencia firme condenatoria contra él ya fue enviada la mañana de este lunes al juzgado de ejecución.

David Romero a la expectativa de su captura

En ese sentido, el profesional de la comunicación dijo, “en cualquier momento se me libra la orden y me capturan, pero todo dependerá del juez de ejecución de enviarme a la cárcel hoy o mañana”.

“No queda ninguna instancia para que no se me capture, y lo único en todo caso que podría quedar es que el Congreso Nacional despenalice la referida cuestión para no ir a la cárcel”, mencionó.

Ademas dijo, “no se trata de David Romero, sino de una causa encaminada a defender el derecho para todos los periodistas, pero lamentablemente tienen que tocarnos las puertas a nosotros para que se reaccione aunque han sido muy tibias frente a la embestida del poder”.

En su caso particular, el reconocido comunicador por su postura ante el Gobierno, enfatizó que “se trata de una persecución y de una cuestión de venganza encaminada a no perder las cosas que he dicho, y eso lo estoy pagando con crece” aunque reprochó a la sociedad en su reaccionar ante esos casos.

Pese a que fue condenado por las autoridades de justicia, sin embargo, el profesional dijo tener la convicción y fortaleza moral para enfrentar la situación, pero se preguntó ¿qué le puede pasar algún día a los demás periodistas?.

Ante la intolerancia a las críticas de los profesionales de la información que en algunas veces incomodan a las cúpulas de poder y a otros sectores, el entrevistado fue tajante al señalar “es porque algo les estorba y eso es el riesgo”.

Compra de conciencia del gobierno

Para Ellner para no incomodar al estatus quo solo existe tres salidas: 1- La Coptación mediante la compra de conciencia de parte del Gobierno, la criminalización del trabajo periodístico y la pérdida de la vida como en varias naciones latinoamericanas donde Honduras no es la excepción.

El entrevistado también lamentó la muerte de muchos periodistas en el país cuyos casos están en la impunidad y la judicialización de otros. “Esto le da alas al poder o a quienes toman decisiones para seguir actuando en la impunidad”, agregó.

Asimismo, David condenó el silencio de los organismos internacionales como la aptitud del alto Comisionado de los Derechos humanos de la ONU en Honduras, que en su informe presentado este día al parecer no tomó o no le importó el “atentado contra la libertad de expresión como derechos fundamentales del hombre.

