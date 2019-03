El periodista David Romero Ellner decide no entregarse a las autoridades hondureñas

Radio América. El periodista David Romero Ellner tras conversar con su abogado este lunes decidió no entregarse pese a la orden de captura emitida por las autoridades judiciales hondureñas por los delitos constitutivos de difamación.

De acuerdo con las declaraciones del profesional de la comunicación, después de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo “creo lo prudente es no entregarme porque mi vida corre peligro”.

Romero Ellner también teme al indicar que ” 24 horas en las cárceles es suficiente tiempo para que Juan Orlando Hernández cumpla con su objetivo de eliminarme físicamente, y entonces sería un riesgo muy grande que estaría corriendo en este momento”.

Ellner aseguró que permanecerá dentro del edificio de Radio Globo.

Romero fue condenado a diez años de cárcel por seis delitos de difamación constitutivos de injurias y calumnias en contra de la esposa del exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar.

El periodista en horas de la tarde había manifestado que él no es delincuente. “Usted si delinquió”, dijo en señalamiento al presidente Juan Orlando Hernández, de quien es su crítico y lo ha acusado de estar atrás de la sentencia en su contra por sus posiciones editoriales en contra de su gobierno.

El director de Radio Globo también aseguró que presentó ante la MACCIH una denuncia contra Hernández, su esposa y su entorno familiar.

“Son documentos fehacientes, tangibles, están en el sistema, y no se haga la pregunta cómo los obtuve, pregunte porqué hice esto, porqué cometí estos delitos. Yo no he delinquido Juan Orlando Hernández, usted si delinquió. Y voy preso con el apoyo moral de mi esposa y de mis hijos y voy a soportar con hidalguía todo este sufrimiento; no puedo seguir huyendo porque no soy delincuente”, expresó.