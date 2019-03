Entre lágrimas, David Romero anuncia que se entregará a la justicia

Radio América – El director de Radio Globo, David Romero anuncia que se entregará a la justicia, luego que autoridades de la Dirección Policial de Investigación (DPI) se apostaran fuera de la estación radial para proceder a capturarlo.

Romero fue condenado a diez años de cárcel por seis delitos de difamación constitutivos de injurias y calumnias en contra de la esposa del exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar.

El periodista manifestó que él no es delincuente, y por esa razón se entregará a la autoridad que lo requiere. “Usted si delinquió”, dijo en señalamiento al presidente Juan Orlando Hernández, de quien es su crítico y lo ha acusado de estar atrás de la sentencia en su contra por sus posiciones editoriales en contra de su gobierno.

Entre lágrimas, el comunicador públicamente se despidió de su familia, amistades y compañeros de Radio Globo, a quienes les indicó que sigan luchando por la verdad. “Desde la cárcel les voy a dictar algunas pautas porque seguiré luchando contra la dictadura”, dijo.

Agregó que va a prisión con la frente en alto “y no me arrepiento de querer llegar a la verdad”, a la vez que llamó a la prensa a no “ocultar nada”.

“Voy a la cárcel y es responsabilidad del Estado y de Juan Orlando Hernández si me matan”, manifestó, al tiempo que llamó a la CIDH que vele por su integridad física.