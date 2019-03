Radio América. El mandatario hondureño Juan Orlando Hernández sostuvo una reunión reciente con el administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon en la que se acordó no solo continuar, sino acentuar la cooperación entre ese organismo y el gobierno de Honduras

Los representantes de la DEA agradecieron al Presidente centroamericano por su lucha contra el narcotráfico y a la espera de continuar una sociedad en el combate a ese flagelo.

Su visita se dio en el marco de la comparecencia de Hernández en la sede de la OEA (Organización de Estados Americanos) en la capital federal de los Estados Unidos, donde realizó una ponencia sobre Seguridad para exponer las políticas en su país usadas para reducir la violencia.

El presidente Honduras denunció el jueves ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que las estructuras criminales se han transformado para ser también factores políticos.

“Esperamos con ansias nuestra continua colaboración con Honduras”, destaca un tuit de la DEA.

Visiting the U.S., #Honduran President Hernandez met with Acting Administrator Dhillon to further build upon the relationship with the #DEA, as we work jointly to combat drug trafficking. #DEA thanks @JuanOrlandoH and looks forward to our continued partnership with Honduras. pic.twitter.com/8c9jvXgFtm

— DEA HQ (@DEAHQ) 1 de marzo de 2019