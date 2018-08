Al menos 22 muertos por derrumbe de puente en autopista italiana

AFP-Al menos 22 muertos causó el derrumbe de un puente de una autopista en el norte de Italia, donde las autoridades hablan de una “inmensa tragedia”.

“Desafortunadamente confirmo la muerte de 22 personas, un balance que corre el riesgo de aumentar”, declaró el viceministro italiano de Infraestructura Eduardo Rixi en la televisión.

El responsable de la protección civil, Angelo Borrelli, dio por su lado un bablance provisional de 20 muertos confirmados y 13 heridos.

Derrumbe puente

“Sigo con una enorme preocupación lo que ocurrió en Génova, que se perfila como una inmensa tragedia”, escribió el ministro de Transporte, Danilo Tonnineli.

Varias personas se encuentran bajo los escombros del puente Morandi, de unos 100 metros de altura, tras la caída de una decena de vehículos al vacío, según explicó el director de la central de emergencias 118 de Génova, Francesco Bermano.

La autopista A10 donde ocurrió el accidente une Génova con Ventimiglia en la frontera francesa, en una sucesión de puentes y túneles por la geografía accidentada del lugar.

El canal de noticias SkyTv aseguró que entre los escombros se encuentran decenas de personas atrapadas en sus automóviles.

Tragedia Italia

“Una escena apocalíptica”, aseguró un testigo a la emisora Isoradio, especializada en el tráfico en las autopistas.

“Estamos siguiendo esta inmensa tragedia minuto a minuto, agradezco a los bomberos que están salvando vidas”, adelantó por su parte el ministro del Interior, Matteo Salvini.

Varias personas han sido extraídas con vida de entre los escombros y se desconoce el número de sobrevivientes.

La zona del accidente es muy poblada y según la empresa encargada del mantenimiento de las autopistas, Autostrade, el tramo que colapsó estaba en obras.

Todos los hospitales de la región han sido movilizados para recibir a los heridos.

El derrumbe del viaducto afectó también a parte de la fábrica Ansaldo Energía de Génova, una de las plantas de producción de energía eléctrica de Italia.

La entrada de la fábrica se encuentra bajo el viaducto, pero al parecer sólo el estacionamiento fue afectado. La planta está vacía debido a la fiesta del 15 de agosto, cuando todo el país se paraliza.

– “Oh Dios, oh Dios, Oh Dios” –

La televisión transmitió la grabación del dramático momento en el que un testimonio asiste al desplome del viaducto de una altura de 90 metros.

“Oh Dios, oh Dios, oh Dios, Oh Dios”, clama horrorizado.

Las fuertes lluvias que azotaban la zona cesó tras dos horas, por lo que fue autorizada la participación de un mayor número de socorristas así como de varios helicópteros.

“Escuché como un trueno, mi hija creía que era un terremoto. Entendimos luego que era la caída del puente. Algo terrible”, contó a SkyTV una habitante del sector, altamente poblado.

La policía no descarta que se trate de un fallo estructural del puente, por o tanto se abrió una investigación judicial para establecer quiénes son la responsabilidad de la tragedia.

En las primeras imágenes difundidas por los medios de comunicación se puede ver el puente, al que le faltan varias decenas de metros, sumido en una niebla de polvo que cubre la zona industrial.

Según los bomberos, el puente se hundió en torno al mediodía (10H00 GMT).

“Los equipos de bomberos participan masivamente junto a equipos de rescate y perros”, anunciaron en Twitter.

Debido al accidentado relieve de la región de Génova, encajada entre el mar y la montaña, la autopista está jalonada por largos túneles y viaductos.

El puente fue construido en la década de 1960 en la autopista A10. Fue restaurado en 2016. El viaducto mide 1.182 metros de longitud y tiene una altura de cerca de 100 metros.

La circulación por la autopista fue interrumpida así como el transporte de trenes, causando problemas de tráfico ya que se trata de un tramo clave.

AFP

