PEPE LOBO: “En un desayuno amenazaron a diputados con línea del presidente para que apoyaran incorporación del Parlacen al Congreso Nacional”

Radio América. El expresidente Porfirio Lobo Sosa, denunció que en un decreto que, “propuso un diputado para que los miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) integrasen el Congreso Nacional de Honduras, los mismos fueron llamados a un desayuno, los amenazaron y advirtieron que debían de cumplir la línea directa del presidente y sino la cumplían, significaba que estaban contra él”.

“Amarrar el poder”: Lobo Sosa.

Para el ex gobernante esa situación, sería “para amarrar por todos lados y continuar en el poder; eso no va a ser posible, porque el pueblo hondureño necesita que se hagan las cosas bien”, advirtió.

Lobo Sosa dijo además, que el Partido Nacional tiene todo el derecho de escoger a su candidato. “Si los pronósticos son reservados y se impone un candidato, aunque no sé como se va hacer , pero si hay que hacer un movimiento para que los obliguemos a ir a internas, tendrá que hacerse”.

El expresidente también manifestó, ” cualquier terror que haya tiene nombre, pero no es la doctrina del Partido Nacional de Honduras ni los principios; hay gente que ganó un proceso interno, está en el poder del partido y de la nación por las últimas elecciones, pero no significa que sea el partido, es una persona del Comité Central que es parte de la misma estructura, sin embargo, no van a seguir ahí a la fuerza”, enfatizó Lobo Sosa.

Para el ex gobernante, “el candidato del partido debe ser el que el pueblo escoja y se debe respetar a la gente”.

Lobo al ser consultado si buscaría una pre candidatura del partido, aseguró, ” yo voy acompañar al que considere que está haciendo lo correcto y lo justo, que va a devolver la dignidad a la nación y deje de atropellar tanta gente”.

“Jamás votaría por el actual Presidente”: Pepe Lobo

“Yo he sido claro que jamás votaría por el actual Presidente de la República Juan Orlando Hernández”, afirmó el exmandatario hondureño.

“El partido está obligado a ir a internas, porque nosotros fuimos junto con el Partido Liberal uno de los promotores de que había que irse a elecciones internas desde el Presidente Callejas y se ha repetido siempre, el partido tiene que escoger su candidato y presentarlo a la nación en el momento que concluya”, señaló Lobo en sus declaraciones

Para Lobo Sosa “si se impone el candidato, mata al partido, aunque es muy posible que los que están en el poder quieran seguir, y a pesar que ya tienen el segundo periodo, quieren seguir manipulando el poder”.