El desesperado relato de la novia brasileña de Emiliano Sala: “Fueron momentos angustiantes”

(Clarín)- Luiza Ungerer había llegado a Francia con la ilusión de ser jugadora de voley profesional. En Nantes cumplió su sueño, pero también encontró el amor. Allí empezó a salir con el goleador del equipo de fútbol de su misma ciudad. Ese futbolista era Emiliano Sala.

En una entrevista con el diario brasileño O Globo Luiza cuenta: “Él dijo que había ido a conocer al Cardiff y que había cerrado, que iba a jugar allí. Me alegró mucho porque estaba muy contento. Era su sueño, jugar la Premier League, el mejor campeonato del mundo”.

Pese a no vivir más en Nantes luego de ser transferida al Béziers Angels, el campeón defensor de la liga francesa, la líbero brasileña se mantuvo en contacto con Sala sin reparar en los 800 kilómetros que los separaban.

Así, Luiza mantenía intacta la ilusión de que Emiliano apareciera con vida. “Siempre he esperado, porque en esas horas tenés que hacerlo. Hasta el momento en que anunciaron que habían encontrado un cuerpo yo tenía ilusiones. Pero al mismo tiempo, pensé: ‘Espero que sea así'”, cuenta con tristeza en la entrevista.

“Fue mucha la angustia de no saber dónde estaba el avión, y de no saber lo que iba a suceder. Las búsquedas no deberían haber parado. Todos los días fueron angustiantes”, cuenta la jugadora de voley.

El 14 de enero de 2018 Luiza celebraba su cumpleaños número 30. Aquella tarde el Nantes enfrentaba al PSG de Neymar, pero la brasileña no iba a ver a su compatriota, sino a su enamorado. Ángel Di María abrió el marcador para el equipo de París. Poco después, Sala empató para Nantes. Pero el árbitro, erróneamente, anuló el gol y el partido terminó con una derrota por 1-0.

“Le dije que sabía que el gol era el regalo por mi cumpleaños aunque el árbitro lo hubiera anulado. Lo guardé como mi mejor regalo”, recuerda emocionada la brasileña.

El noviazgo

Fue a través de Instagram, en septiembre de 2017, que Luiza y Sala se pusieron en contacto, cuando jugaban para los equipos de vóley y fútbol del Nantes. Pronto comenzaron a verse y comenzaron a salir. Emiliano era discreto y tímido en su vida personal, pero se adentró en la relación, según el testimonio de su novia.

El cambio de ciudades de la pareja – Luiza se mudó Béziers y Emiliano iba a ir a Cardiff- puso en duda la relación, pero los novios continuaron en contacto. No pararon de hablar. Ni siquiera cuando Luiza viajó a Río de Janeiro para pasar sus vacaciones a fin de año, según cuenta O Globo.

“En la calle, todos lo reconocían, le hablaban y le pedían fotos. Yo solía decirle ‘quién te manda a hacer tantos goles’. Para él, esto era muy sorprendente, porque es una persona muy sencilla y no lo entendía Tiene un corazón puro, no tiene maldad, incluso es ingenuo a veces”, recuerda Luiza, quien, en medio del dolor, sigue usando el presente para hablar de su novio: “Es un bromista. Él es lindo”.

Nacida en Río, hincha fanática del Flamengo, siempre que visita su país se la ve siempre en estadio carioca. Luiza tiene muchos tatuajes y visita frecuente de las playas de la Zona Sur de Brasil cuando está de vacaciones y viaja a visitar a su familia. La jugadora de voley lleva ocho años en Francia.

En Brasil, Luiza jugó en tres clubes y ganó la Superliga con Rexona/Ades dos veces. Más que una profesión, el voley fue también fue la salvación en tiempos de desesperación.

El sábado, menos de 48 horas después de la confirmación de la muerte de su novio, volvió a jugar, a pesar de la insistencia del entrenador para que descansara. Según Luiza, el único momento en que puede quedarse sin pensar en ello es cuando juega, aunque a menudo las lágrimas caen al final de los partidos, en el vestuario, incluso en los días de victoria.

La última vez que Luiza intercambió mensajes con Sala fue el día del fatídico vuelo, pero no le gusta hablar de ello.Tampoco busca sentirse culpable por la tragedia: “Lo que yo quería era que volviera, pero de ninguna manera. Hay mucha gente que sólo me pregunta cosas horribles sobre el accidente. Es realmente muy difícil”, cuenta angustiada.

“Gracias por ser como eres”, fue la frase que más le decía Emi a su novia. Fue también la frase elegida por Luiza para un posteo en Instagram minutos después de la confirmación de que el cuerpo encontrado era el de su novio. “Ahora tengo que estar feliz por mí y por él. Intentaré vivir para mí y para él. Creo que eso es lo que voy a intentar hacer. Intentaré ser lo más feliz posible porque eso es lo que él quiere”.

“Hasta la victoria siempre”, fueron las últimas palabras que le dedicó Luiza a Emiliano.

Fuente: Diario El Clarín

Lea más: Messi y el fútbol español dan su último adiós a Emiliano Sala