Destacan internacionalmente el progreso del tenis de Honduras

El sitio web colombiano especializado en tenis, matchtenis.com, realizó un reportaje para destacar los avances que ha experimentado este deporte en Honduras durante los últimos años. A continuación la nota íntegra.

Honduras atraviesa por el mejor momento en su historia tenística. A finales de 2017, Jimmy Bendeck se convirtió en el primer catracho en ingresar al ranking ATP, por si fuera poco, este año accedieron al Grupo II de la Zona Americana de Copa Davis, un hecho sin precedentes para esta nación centroamericana.

Match Tenis tuvo la posibilidad de dialogar en el marco de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 con Ivanhoe Cálix, presidente de la Federación de Tenis de Honduras, quien nos brindó un panorama actual del ‘deporte blanco’ en su país.

“En los últimos años hemos crecido, el logro más importante fue el ascenso al Grupo II de la zona americana de Copa Davis”, expresó Cálix. “En estos juegos fuimos de los pocos países que presentó equipos completos, tanto en damas como en varones, el haber competido acá nos permitió tener un mejor panorama de nuestro nivel.

Tenemos como objetivo mantenernos en 2019 en el Grupo II, por eso, los jugadores participarán en los próximos meses en torneos ITF futuros para llegar de la mejor forma”, complementó.

“Tenemos tenistas en todas las categorías y lo más importante es el ascenso que han tenido. Resalto el equipo de la categoría Sub-12 que por dos años consecutivos (2017 y 2018) ha quedado campeón de la Sub-Región 2 Cotecc (Confederación de Tenis de Centroamérica y del Caribe). Trabajamos en las bases y aspiramos a que estos jugadores en unos cuatro años nos representen en la Davis Cup Junior y Fed Cup Junior.

Del 18 al 25 de agosto jugaremos el Campeonato Centroamericano de Tenis, clasificatorio a la Copa Cosat de Bolivia, allí, trataremos de mejorar el tercer lugar del año pasado”, complementó Ivanhoe, quien agregó que están dando clases gratis de mini-tenis en Tegucigalpa, la capital y que en los próximos meses se van a extender a otras localidades.

En aras de continuar con la masificación del tenis, en el Complejo José Simón Azcona del Hoyo en la Villa Olímpica de Tegucigalpa están reparando las siete canchas, de las cuales tres serán entregadas a finales de agosto y el resto antes de concluir el año.

“En estas canchas vamos a preparar a los futuros tenistas hondureños, así mismo, tenemos un proyecto de construir doce canchas en San Pedro Sula, al norte del país. Somos conscientes que es la única forma de crecer”, agregó Cálix. Sumado a ello, la familia Obando Maldonado, la cual aportó tres tenistas para la cita caribeña, cuenta con su propia academia en la que forman a jóvenes entre los 10 y 16 años.

Al igual que en muchos países, el apoyo por parte del estado hacia el deporte, va enfocado, en un alto porcentaje al fútbol y en Honduras no es la excepción. No obstante, el mandamás del tenis catracho sabe que no pueden depender del gobierno, por lo que, buscan apoyo por parte de la empresa privada.

“No existe una política de estado que apoye de manera organizada al deporte. El fútbol es un deporte muy popular y eso le interesa al público y a la empresa privada; el deporte en general debe aprender de las cosas buenas que han hecho los dirigentes del balompié, y de esa forma gestionar nuestros propios recursos para obtener fondos para el tenis y otras modalidades”.

De esta forma, el tenis hondureño crece paulatinamente, un hecho que no solo beneficia a la fanaticada de este país, sino también al entorno tenístico de la región. No cabe duda, que van por el camino que es, y ojalá pronto veamos a tenistas hondureños en los torneos más importantes del mundo.