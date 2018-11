Destituyen a directora de UEPER, Claudia Aguilar, quien señala “tropiezos” en Patuca III

Radio América. La directora de Proyectos de Energía Renovable (UEPER), Claudia Aguilar, dejará ese cargo a partir de la fecha, tras ser notificada por parte de la gerencia de recursos humanos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), una decisión que ella manifestó le ha tomado como sorpresa.

En su lugar ha sido nombrado Rafael Triminio Gómez, y ella pasa como asesora de la gerencia general de la ENEE, cargo que según dio a entender en declaraciones a La América, no aceptará porque “no puedo pasar de directora de la UEPER a paracaidista”.

“Esta notificación la he tomado por sorpresa, no entiendo esta supuesta decisión tomada por la gerencia de la ENEE, y firmada por el jefe de personal, y sobre todo porque no hay causas para que se diera esta modificación o traslado”

Aguilar descarta que su destitución sea por diferencias con el gerente de la ENEE, Jesús Mejía, pues afirma que él siempre ha reconocido sus capacidades.

Proyecto Patuca III

Claudia Aguilar dijo que su desempeño fue sobre todo levantar el proyecto hidroeléctrico Patuca III y relucir el trabajo que la mujer hondureña puede realizar, el cual efectuó desde febrero de 2015. La obra está a punto de ser entregada.

Manifestó que no está de acuerdo con esa decisión, ya que no sabe los motivos de la misma por parte de la gerencia de la ENEE, porque “no tengo conocimiento que él tenga alguna diferencia personal o laboral conmigo, y siempre ha reconocido mi capacidad y mi inteligencia”.

Pero “me hace sentir que no se quiere permitir la capacidad que la mujer tiene. Es difícil explicarme el motivo de esta supuesta decisión de la gerencia de la ENEE”, expresó.

La nota recibida, dijo Aguilar, paso a un cargo de asesor “que pareciera no tiene funciones” y “quiero manifestar mi inconformidad y mi desacuerdo porque no voy a pasar de ser directora del proyecto a paracaidista”, indicó.

Respuesta a señalamientos

Ante señalamientos que durante su gestión se opuso a aprobar dictámenes relacionados con el pago de daños y perjuicios y otros asuntos ventilados en Patuca III, Claudia Aguilar dijo que siempre se va a oponer a todo lo que violente la Ley, “aunque a la gente no le guste”.

“Si se me va a trasladar de mi puesto por cumplir con la Ley, pues no me queda de otra aceptarlo”, manifestó.

Pero, Aguilar dijo que desde hace más de año y medio ha sentido que le ponen “tropiezos” para que el proyecto Patuca III avanzara con la agilidad que debía, aunque “no se si el señor gerente (de la ENEE) dio la orden”.