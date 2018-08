Destrozan a Maluma por los errores de Photoshop en la portada de su ‘Mala mía’

Oye @maluma, mira que ya te he arreglado yo la cagada de los reflejos,,,

vale que igual se me ha ido la mano en otras cosas, pero chico, cuando cojo el Photoshop…. me entra el locurón y es un no parar. pic.twitter.com/Yqd5OQAcQY

— Zalatoy (@zalatoy) 14 de agosto de 2018