Diputado pide disculpas por “broma de mal gusto” en apoyo a niños de una escuela de Yoro

Radio América. El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Sergio Castellanos, en una publicación realizada en sus redes sociales se disculpó, asegurando que se trata de una “broma de mal gusto” lo captado en un vídeo en donde aparece donando solo un lempira a niños indígenas de una escuela del departamento de Yoro.

El congresista expresó que “se trata de una broma de mal gusto” realizada ayer miércoles 29 de agosto en el Congreso Nacional. Sinceramente amigos y compañeros era una broma que le hice a la compañera Aída Reyes”.

Pese a esas disculpas, el parlamentario se quejó al señalar, “medios van a despedazarme porque están pendientes de los errores y no de los aciertos. Por eso haré públicas las ayudas que he dado, y pido disculpas al pueblo hondureño por está broma de mal gusto”.

“Pido disculpas al pueblo hondureño a quien sirvo, por esta broma de mal gusto a los niños de la escuela Temepechin. A quien les prometo llegar a celebrar con ellos”, reiteró una vez mas el parlamentario opositor en su cuenta de facebook.

Además, Castellanos aseguró “No es cierto que soy agarrado, prometí donar el aumento y lo he hecho, publicaré este fin de semana el listado de las ayudas con nombre y teléfono de las personas beneficiadas desde el mes de mayo de este año, no me he quedado con un cinco del aumento, también he coordinado con la Compañera Aída Reyes, para ir a celebrarles personalmente el día del Niño a los Niños de la Escuela Temepechin, Pueblo Nuevo Victoria, que ayer visitaron las instalaciones del Congreso Nacional”.

Cabe mencionar que los estudiantes de la escuela Ramón Rosa, llegaron al Congreso para pedir una colaboración económica en una pequeña caja de cartón para poder celebrar el Día del Niño este próximo 10 de septiembre.

También demandaron la construcción de dos aulas y conseguir instrumentos musicales para desfilar el 15 de septiembre fecha en que se celebra la Independencia de Honduras.

Vídeo de la disculpa del diputado Sergio Castellanos

Vídeo de diputados apoyando a la niñez indígena de Honduras

