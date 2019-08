Diputado Ramón Soto: «Aunque JOH se arrastre con Donald Trump, la justicia norteamericana se lo va llevar»

Radio América. El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Soto en las últimas horas cuestionó que a Honduras no le trae beneficios abrir una oficina de negocios en la ciudad de Jerusalén.

En ese contexto, el parlamentario opositor manifestó, «habría que preguntarse que beneficios cree Juan Orlando Hernández que le trae a él. A Honduras no, porque tiene relaciones normales con Israel y el lugar donde tenga o no una oficina no tiene mayor incidencia».

De tener incidencia geopolítica la apertura de una sede diplomática hondureña en el Estado Hebreo, para el congresista opositor, «es para el servilismo que demuestra Juan Orlando Hernández con la política exterior norteamericana».

«Él que cree que es el mas astuto, el mas inteligente y mas vivo; y que poniéndose al servicio de la política exterior estadounidense y de esa forma cree que la justicia norteamericana será blanda con él, pero se equivoca porque allá si hay una verdadera independencia de poderes y no un dictadorzuelo al estilo de él en Honduras», soslayó el diputado.

De igual manera Soto dijo, » (JOH) por mas que se le arrastre a Donald Trump, no será el que lo va salvar. Eso es lo que está buscando».

Ramón señaló que en Latinoamérica solo tres países están haciendo la «jugada» de Juan Orlando, porque es un territorio que según las Naciones Unidas no está definido como la capital de un solo país sino de las dos naciones (Israel y Palestina) y por tanto, «no pueden haber sedes diplomáticas en Jerusalén», agregó.

Puntualizó que las pocas naciones que tienen sedes diplomáticas en la «Ciudad Santa», «son aquellos que son fieles como perros a la política exterior de Estados Unidos. Ahora esté individuo (Juan Orlando Hernández) cree que de esa forma ganará punto con su patrón Donald Trump, pero no, porque a él lo va a llevar por narcotraficante el Poder Judicial norteamericano».

Información: Douglas Varela.

