Diputados a favor de la oficina comercial y otros piden trato igualitario del gobierno hondureño con Israel y Palestina

Radio América. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, viajará este viernes a Israel para inaugurar el próximo 1 de septiembre una oficina comercial y de cooperación con estatus diplomático en Jerusalén, informó este martes una fuente oficial en Tegucigalpa.

Ante ese anuncio algunos diputados del Congreso Nacional reaccionaron al respecto, unos a favor de la apertura de la oficina comercial en la nación hebrea y otros a que el trato sea igualitario con Palestina.

En su caso el congresista y pastor evangélico, Osman Chávez dijo estar de acuerdo aunque mencionó el conflicto desde hace años entre el pueblo judió y los palestinos.

«Nosotros como conocedores de la palabra de (Dios) sabemos lo que representa Israel para las naciones cuando la Biblia habla: que Jehová bendecirá a los que bendicen a Israel y también maldecirá a quienes lo maldicen», citó el entrevistado.

El parlamentario también dijo ver a Israel con mucho respeto y que desde hace muchos años ha sido un país colaborador con el país. «Estoy de acuerdo y feliz por lo que significa Israel y eso traerá mucha bendición y beneficios para Honduras», añadió.

No obstante, el diputado Ramón Soto ante el anunció de la representación de Honduras en Jerusalén pese a que reconoció que la política internacional es facultad del gobierno, sin embargo manifestó, «me parece que aquí entramos en contradicción, porque según las Naciones Unidas Jerusalén no está definida como capital de Israel».

A pesar de no hablar de temas teológicos, para Soto el gobierno hondureño ha cometido una ligereza, indicando que lo mejor hubiese sido mantenerse neutral y continuar donde Honduras tenía su sede diplomática.

Servilismo a Estados Unidos

«Siempre estamos en la cola de lo malo, haciendo eco a la política exterior de Estados Unidos por un servilismo que creo que en el fondo no le va a servir a Juan Orlando Hernández ante el poder judicial norteamericano, que va a terminar con sus huesos en una cárcel por mas que se arrastre con los gringos», pregonó el congresista.

Ramón deseó que la comunidad árabe-palestina no se vaya a molestar porque tienen muchas inversiones en la nación centroamericana.

Trato Igualitario Israel-Palestina

Por su parte, el congresista del departamento de Cortés, Reinaldo Ekónomo, expresó, «yo en eso quisiera un trato igualitario, tal como se está tratando a Israel que sea con los palestinos, porque así debe ser la diplomacia.

«Los palestinos han colaborado mucho en el país e Israel también ha ayudado con temas ecológicos y por tanto el trato deber ser igualitario», recalcó Ekónomo.

En su opinión Luis Redondo es del criterio que debe existir relaciones de todas las naciones con Honduras y mas bien debería de considerarse en este caso la apertura de la oficina comercial en el otro territorio.

«En este momento lo que me preocupa es que Honduras no tiene presidente, (Juan Orlando Hernández), solo pasa viajando de país a país y no sé porqué, el país tiene embajadores y encargados que puede representarlo», cuestionó Redondo.

Información: Rony Salinas

