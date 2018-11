Director del COHEP pide no “criminalizar” a estudiantes universitarios porque no son responsables de actos vandálicos

Radio América. El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Armando Urtecho, este marte pidió no “criminalizar” a los estudiantes universitarios porque creer que no son los responsables de los actos vandálicos registrados ayer lunes frente a la Ciudad Universitaria de Tegucigalpa.

“Yo creo que estos no son estudiantes universitarios, estos son vándalos que los mandó alguien porque los estudiantes no se encapuchan, solo los delincuentes se encapuchan o actúan en horas de la noche”, consideró el representante de la empresa privada hondureña.

En ese sentido, Urtecho demandó no “criminalizar” a los alumnos universitarios, porque son los delincuentes los que hacen ese desorden por mandato de un esquiciado mental”.

Cabe mencionar que ayer lunes un grupo de personas encapuchadas, causaron daños en restaurantes de comida rápida ubicados frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Ante esas consecuencias en contra de la propiedad privada, a los líderes políticos que según, Armando Urtecho dirigen a los manifestantes encapuchados, les pidió, “que no llamen al desorden, el país quiere vivir en paz en estas fiestas de navidad”. Quieren arruinarla al igual que el año pasado y después quedan sentados y platicando, pero que no le jodan la vida a la gente y no destruyan al sector empresarial privado”.

Ante supuestos llamados de insurrección, el entrevistado puntualizó, “que esas son estupideces de algún loco, Honduras no está para insurrecciones; porque lo que queremos es trabajar, ya es el colmo, ya estamos en noviembre y no sé porque quieren revolver el avispero y tanto brinco”.

PUEDE INTERESARLE: Encapuchados quiebran ventanales en negocios frente a la UNAH