Dirigente obrero lamenta que en un país pobre haya funcionarios y diputados que ganan salarios exorbitantes

Radio América. “En un país tan pobre y miserable como Honduras no deben haber funcionarios y diputados ganando jugosos salarios”, lamentó este viernes el dirigente obrero José Luis Baquedano.

Cabe mencionar que ayer jueves la congresista Patricia Murillo introdujo en el pleno del Congreso Nacional un proyecto de ley encaminado a que los funcionarios públicos no ganen mas de 11 salarios mínimos por considerarlos monstruosos en relación a la realidad del país.

En ese contexto, el miembro de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), cuestionó, que “en un país tan pobre no puede haber diputados devengando mas de 100 mil lempiras y funcionarios arriba de los 270 mil, mientras los trabajadores de sol a solo solo ganan 4 mil al mes”.

Baquedano calculó que para que un humilde trabajador hondureño gane 270 mil lempiras, púes tendría que laborar por mas de 10 años, pero algunos “funcionarios sin hacer nada en las instituciones estatales ganan salarios exorbitantes”.

“Esperamos que la medida venga a favorecer a los hondureños para que no se den salarios enormes como los obtenidos en los últimos años en nuestro país”, señaló el entrevistado.

No obstante y pese a la existencia de una ley de techos de salarios, Baquedano dijo que el problema es que en Honduras no se respetan las leyes porque se manejan de acuerdo a los intereses de los políticos y por ende hay inseguridad jurídica y ciudadana.

José Luis evidenció que tales funcionarios y diputados que ganan grandes cantidades de dinero viven en la opulencia, cuando el pueblo hondureño está sumido en “calamidad doméstica” y donde un millón 600 mil personas no tienen empleos y mas horas con los despidos de unos 600 trabajadores de Infop.

Puntualizó que en Honduras no hay estadistas solo “politiqueros” para sus propios intereses, pero que no les importante la gente de tierra adentro que no tienen nada que comer y eso no puede seguir dándose.

