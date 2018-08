Dirigente de taxis Víctor Aguilar asegura no firmó acuerdo con Gobierno para aumentar tarifa

– “Si nosotros estamos con el pueblo, no entiendo por qué nos amenazan”, dijo esta mañana del sábado a través de Radio América, el dirigente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish), Víctor Aguilar.

Aguilar aseguró que él no firmó ningún acuerdo de incremento al pasaje del taxi colectivo porque la organización mantiene firme su propuesta de que el Gobierno rebaje el impuesto a los combustibles para no trasladar ajuste a los usuarios de transporte público.

El representante de la Ataxish indicó que la mayoría de dirigentes están recibiendo amenazas, aunque desconoce de dónde vienen. Pero descarta que sea del mismo gremio.

“Las amenazas las estamos recibiendo continuamente a través de terceras personas que no se identifican, nos dicen que si queremos salvar nuestras vidas que no sigamos insistiendo con la rebaja al combustible porque el pueblo no agradece”, dijo.

Dejó entrever también que son amenazados a través de las redes sociales, donde les hacen mención de las personas ligadas al transporte y que han sido asesinadas.

Agregó que en el CONADEH, donde presentaron ayer la denuncia por amenaza de muerte les manifestaron que investigarán ese caso, y afirmó que no pidieron medidas de protección porque no quieren protagonismo, “yo camino con el Divino Creador”.

“Me mantengo firme, la base decide que tenemos que hacer”, expresó respecto a que como Ataxish no aumentarán el pasaje.

En el caso particular, en Tegucigalpa se mantiene la tarifa de 13.00 lempiras por mencionar algunos puntos de taxi de la colonia Buenos Aires, La Joya, Flor del Campo, El Carrizal con destino a El Centro y Torocagua-Plaza, afirmó Aguilar.

Sin compromisos con Gobierno

Víctor Aguilar manifestó que no tiene ningún compromiso político ni con el Gobierno, señalando que algunos dirigentes que firmaron acuerdos con las autoridades del país son empresarios del transporte y ejercen funciones públicas.

“El primer transportista que firmó fue un diputado, porqué lo buscaron a él para firmar, es un mal ejemplo”, señaló.

A su vez cuestionó que la lucha de los transportistas “no vino a valer nada” y “solo sirve para hacer dinero para otras personas, porque ya exigen 150.00 lempiras más en extorsión, no hay seguridad”, cuestionó.

“Estamos con el pueblo, no tenemos compromisos para puestos políticos. No somos venidos”, reiteró Víctor Aguilar.