Hondureños discapacitados protestan para que se apruebe ley de desarrollo

Radio América. Un numeroso grupo de personas con diferentes discapacidades exigieron este día en las afueras del Congreso Nacional (CN) la aprobación de la ley especial para este sector de nuestro país que sufre constantes violaciones laborales y sociales.

Esta nueva normativa que piden, trae múltiples beneficios que se les niega en algunos lugares públicos del país por no tener una legalidad, “somos un sector vulnerable en la sociedad, si no se aprueba la ley estamos en el aire, no podemos exigir nada”, manifestó el miembro y dirigente del sector de discapacidad, Armando Salazar.

Un documento legal ampara y asegura el bienestar de los mismos, pues “contiene nuestros derechos que nos benefician, como ser: tasa de empleo laboral, descuento en transporte y algunos lugares públicos, restaurantes”, aseguró Salazar.

Sin embargo, desde hace varios años, se inició con la creación de esta, pero hasta la fecha no ha sido ejecutada, “estamos reclamando desde el 2012, pedimos al CN que nos apruebe la ley, pues nosotros la necesitamos para que los abogados del país legislen a nuestro favor”, manifestó Salazar.

Hay varias personas que necesitan de estos beneficios, “en las áreas rurales hay, muchas personas que no están censadas, pero sí, en estos momentos andamos cerca de las 27,000 personas censadas. Somos un sector que formamos parte de la sociedad y tenemos los mismos derechos que cualquier otro sector”, concluyó Salazar.

