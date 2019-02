Dos mujeres se suman a la acusación contra Óscar Arias por violación

(Radio América)- La ola de denuncias del movimiento #metoo arrasó con una de las figuras más prestigiosas de Costa Rica. Tres mujeres denunciaron al expresidente y premio Nobel de la Paz Óscar Arias por violación y abusos sexuales. El hombre, de 78 años, rechazó en un comunicado la acusación y aseguró que se defenderá en los tribunales.

El primer caso

La primera denuncia fue dada a conocer este lunes por el Semanario Universidad. La presunta víctima es una médica y activista de 34 años, Alexandra Arce von Herold y según contó el ataque ocurrió hace cuatro años -en diciembre de 2014-, durante una visita a la casa de Arias en San José.

La víctima era dirigente de la filial costarricense de una ONG internacional para la abolición de las armas nucleares y había visitado al dos veces expresidente para pedir respaldo para su campaña.

“Cuando terminamos yo me levanté dándole la espalda. Entonces él me agarró por detrás y me tocó los senos“, narró la médica al semanario Universidad. Aunque ella le pidió que se detuviera, según su relato, Arias “la siguió tocando”, la besó y le metió los dedos en la vagina.

La mujer explicó que el episodio causó graves trastornos en su vida y que entonces no lo denunció porque tenía miedo de que un enfrentamiento con Arias perjudicara la campaña a favor del desarme nuclear. La denuncia se presentó el lunes ante la Fiscalía costarricense, de acuerdo con Universidad. Arias podría ser condenado a hasta 16 años de cárcel.

En respuesta, el ex mandatario centroamericano emitió un comunicado en el que rechazó “categóricamente” esta acusación. “Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer“, aseveró.

Además, sostuvo que durante su vida pública se esforzó por impulsar la igualdad de género. “Pues considero que es un medio indispensable para lograr una sociedad más justa y equitativa para todas las personas”, agregó.

Sin embargo, desde entonces otras dos mujeres denunciaron que fueron víctimas de Arias. La periodista costarricense Eleonor Antillón contó al diario La Nación que hace más de 30 años, cuando era asesora de prensa de Arias, sufrió un caso de acoso de parte del expresidente, que entonces era candidato presidencial a las elecciones de 1986.

“Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene, que estaba erecto. Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó”, narró la periodista, quien admitió que nunca denunció los hechos porque “la sociedad no está preparada para creernos”.

La periodista británica Emma Daly, quien en la década de 1980 vivió en Costa Rica y trabajó para el diario en inglés The Tico Times, contó que fue acosada por Arias en 1990 en una visita del exmandatario a Managua.

Daly, actual directora de comunicaciones de Human Rights Watch, contó al diario The Washington Post que le hizo una pregunta a Arias en el lobby de un hotel, pero el entonces presidente, en lugar de responder, le tocó los senos y dijo “no llevas corpiño”.

Not how I want to feature in a news story, but I think it’s important to speak up since I have that privilege #MeToo

Two women accuse former Costa Rican president Óscar Arias Sánchez of sexual misconducthttps://t.co/xQchCLtwHa pic.twitter.com/zyvtsZmPKW

— EmmaDaly (@EmmaDaly) 6 de febrero de 2019