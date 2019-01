Economista señala de no solucionar el problema de la ENEE, la economía del país colapsará

Radio América. El economista hondureño Julio Raudales, señaló este lunes que de no solucionarse el problema financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la situación económica del país va a colapsar.

Indicó que en el año 1999 y después del Huracán Mitch, la estatal eléctrica comenzó a perder una gran cantidad de dinero por el tema de los contratos y luego porque el equipo y la red de distribución está muy desgastada el cual hace que se pierda mucha energía.

“Si esta situación no se resuelve en un corto plazo, la economía del país va a colapsar, y no vamos a lograr que el 100 por ciento de la población tenga acceso a la energía eléctrica a costos baratos y por ende hay que buscar una solución”, soslayó el entrevistado.

No obstante, el economista manifestó que la impresión que da, es que las cosas que se hicieron no han dado los resultados esperados y además dijo no ver en qué sentido puede haber un cambio a la crisis de la ENEE.

Para Raudales, lo importante es conseguir una re-adecuación adecuada de la deuda fuerte de la empresa, otro aspecto, es cambiar la forma y la cultura en que se han hecho los contratos con los proveedores energéticos.

Asimismo, en realizar un plan de mejoras en la calidad del servicio para que la población tenga acceso, porque para él, no puede ser que a estas alturas haya un 25 por ciento de los hondureños no tengan energía eléctrica.

