Economista Ismael Zepeda señala de «parásitos del Estado» a empresarios que exigen exoneraciones fiscales

Radio América – Como «parásitos del Estado» ha calificado el economista Ismael Zepeda a los empresarios de Honduras que exigen exoneraciones fiscales, dispensas que a su criterio deberían ser eliminadas ya que provocan desigualdades y el pueblo cada día está más empobrecido.

«Cuando vemos los indicadores socioeconómicos de Honduras queda en evidencia que esas exoneraciones han servido de juego político y de beneficio a los grandes empresarios, al generador de energía, maquilas, turismo, restaurantes de comidas rápidas y a un sinnúmero de empresarios», manifestó.

Los sectores beneficiados con el no pago de impuestos al Estado no generan los empleos necesarios y los que han sido creados no son dignos, justos y con bajo salario, cuestionó Zepeda.

«El Estado debe poner un alto a la mayoría de las exoneraciones fiscales y revisar totalmente la normativa legal» que permite dar ese beneficio a los empresarios, consideró el economista.

Según Zepeda, son 40 mil millones de lempiras en exenciones fiscales los que reciben los empresarios «y no generan un beneficio al pueblo, no dan empleo ni bienestar», creando al contrario desigualdades en riqueza, ligado al índice de pobreza, solo superando a Sudáfrica y Haití.

«El empresario más allá de ser un emprendedor, un inversionista, es un parasitario del Estado que siempre está exigiendo no pagar impuestos y recibir otros privilegios como en concesiones y compra inmediata de parte del Gobierno de bienes y servicios que ellos hacen», puntualizó, Ismael Zepeda, del Foro Social de la Deuda Externa y Social de Honduras (Fosdeh).

Información: Ricardo Castillo